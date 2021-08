So wohnt die Nationalmannschaft in Stuttgart

Im Waldhotel in Degerloch

9 Eher stilvoll als extravagant: So sieht das Nachtquartier der deutschen Nationalspieler aus. Jeder Spieler hat ein eigenes Zimmer. Foto: Lg/ Rettig

Am Sonntag checkt die Deutsche Fußballnationalmannschaft wieder einmal im Degerlocher Waldhotel ein. Wir zeigen, wie Manuel Neuer, Thomas Müller und Co. untergebracht sind.

Stuttgart - Malente, Campo Bahia und Watutinki. In der Vergangenheit haben so manche Nationalmannschaftsquartiere Geschichte geschrieben. Während Malente und Campo Bahia eng mit den deutschen WM-Siegen von 1974 und 2014 verknüpft sind, wird das Teamhotel 2018 vor den Toren der russischen Hauptstadt keine guten Erinnerungen wecken. Da schied das DFB-Team in der Vorrunde sang- und klanglos aus.