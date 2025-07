Im Vorjahr in den Top-100: Stuttgart stürzt im Flughafen-Ranking regelrecht ab

1 Eine Boeing 737-800 der Fluggesellschaft TUIfly im Landeanflug auf Stuttgart. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Von wo aus fliegt man am komfortabelsten in den Urlaub, wo ist das Essensangebot am besten, wo sind die Flüge am pünktlichsten. Kurzum: Welcher Flughafen ist der beste? Diese Frage hat das Portal Airhelp, das sich um Fluggastrechte kümmert, unlängst untersucht. Und der Stuttgarter Flughafen ist in der Rangliste ziemlich abgestürzt.

Unter den weltweit besten 250 Flughäfen hatte der „Stuttgart Airport“, wie er offiziell heißt, im vergangenen Jahr noch einen respektablen 63 Rang belegt. Im Vergleich der deutschen Flughäfen schnitt damals nur der Flughafen Dortmund (32) besser ab. Im neuen Ranking sucht man den „STR“ vergeblich in der oberen Hälfte, er landete diesmal nur auf Platz 191 – nur der Flughafen Köln/Bonn (234) schnitt von den deutschen Airports noch schlechter ab.

Bester deutscher Flughafen in Düsseldorf

Eine regelrechte Bruchlandung legte allerdings der Dortmunder Flughafen im Ranking hin: Er wurde gar nicht mehr berücksichtigt. Im vergangenen Jahr hatten es noch drei deutsche Flughäfen in die Top-100 geschafft.

Über den Spitzenplatz unter den deutschen Flughäfen darf sich Düsseldorf freuen (Platz 100 im Gesamtranking). Den inoffiziellen Titel bester Flughafen der Welt trägt nun der Airport in Kapstadt (Südafrika), der knapp vor Vorjahressieger Doha Hamad (Katar) landete. Platz drei belegt der King Khaled Airport in Riad (Saudi-Arabien). Bester europäischer Flughafen ist laut Airhelp wie bereits im Vorjahr der Flughafen Bergen in Norwegen, der von Rang 25 auf 9 sprang.

Deutsche Flughäfen im Airhelp-Ranking:

Platz 100: Flughafen Düsseldorf

Platz 136: Flughafen Berlin-Brandenburg

Platz 144: Flughafen München

Platz 151: Flughafen Hannover

Platz 153: Flughafen Hamburg

Platz 163: Flughafen Frankfurt

Platz 182: Flughafen Nürnberg

Platz 191: Flughafen Stuttgart

Platz 234: Flughafen Köln/Bonn

Die Flughafen wurden anhand von drei Kategorien bewertet, aus der sich eine Gesamtpunktzahl zwischen 0 und 10 Punkten ergibt. Das größte Gewicht lag dabei auf der Pünktlichkeit der Flüge (60 Prozent), die Zufriedenheit der Reisenden (20 Prozent) sowie das Essens- und Shop-Angebot am Flughafen (20 Prozent) fielen etwas weniger stark ins Gewicht.

Das Portal, das das Ranking erstellt, greift dabei auf Flugdaten von verschiedenen Anbietern zurück. Zudem hat es laut eigenen Angaben „Flugreisende in mehr als 58 Ländern befragt und über 13.500 individuelle Flughafenbewertungen gesammelt“, aus denen die „weniger wichtigen“ Kategorien errechnet wurden.

Neben der Pünktlichkeit spielt auch die Zufriedenheit der Fluggäste eine Rolle im Ranking. Foto: IMAGO/IPA Photo

Schlechtester Flughafen liegt in Afrika

Der Sieger-Flughafen aus Kapstadt erreichte 8,57 Punkte; Stuttgart bekam eine „Durchschnittsnote“ von 7,24, Düsseldorf als bester deutscher Flughafen 7,64 Punkte. Der schlechteste Flughafen befindet sich laut Airhelp in Nordafrika, der Flughafen Tunis-Karthago bildete mit 5,73 Punkten wie im Vorjahr das Schlusslicht.

Ein umfassendes Bild bietet das Ranking im übrigen nicht. Kleinere, regionale Flughäfen, die es im Südwesten beispielsweise in Karlsruhe, Friedrichshafen oder Memmingen gibt, wurden nicht berücksichtigt.