Im Vorfeld des Spiels VfB gegen Sparta Prag: Bus mit Prag-Hooligans kontrolliert – drei dürfen nicht ins Stadion

1 Die Polizei kontrollierte den Reisebus in Bad Cannstatt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Die Polizei kontrolliert einen Reisebus mit mutmaßlichen Sparta Prag-Hooligans. Dabei kommt es zu mehreren Zwischenfällen. Die Einzelheiten.











Link kopiert

Im Vorfeld des als Risikospiel eingestuften Champions-League-Spiels des VfB Stuttgart gegen Sparta Prag haben Polizeibeamte am Dienstagnachmittag in Stuttgart-Bad Cannstatt einen Bus mit mutmaßlichen Hooligans aus Tschechien kontrolliert. Die Kontrolle fand in der Hahnemannstraße statt. Als Resultat der Kontrolle durften drei Insassen des Busses das Stadion nicht betreten und sie wurden angezeigt. Was war geschehen?

Wie die Stuttgarter Polizei berichtet, erhielten die Beamten von der Bundespolizei einen Hinweis, dass sich in dem Reisebus gewaltbereite und zum Teil bewaffnete Fans befänden. Daraufhin wurde der Bus gegen 14.10 Uhr von Beamten der Landespolizei in der Hahnemannstraße angehalten und kontrolliert.

Bei der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte bei einem 26 Jahre alten Mann eine Sturmhaube und beschlagnahmten diese. Während der Kontrolle soll ein 51-Jähriger einen Polizeibeamten attackiert haben. Ein weiterer, 60 Jahre alter Businsasse habe während der Kontrolle den Hitlergruß gezeigt. Für die drei Personen war das Spiel schon beendet, bevor es anfing, ihnen wurde der Zutritt zur MHP-Arena untersagt.