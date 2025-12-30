Im Vereinsheim des Musikvereins: Viele „Widerständler“ angekündigt – Schwurbel-Silvesterparty in Neckarwestheim?

1 Neckarwestheim ist bekannt für das ehemalige Atomkraftwerk, am kommenden Silvesterabend wirft eine geplante Party im Vereinsheim des dortigen Musikvereins Fragen auf. Foto: imago/imagebroker, imago/Eibner

Eine geplante Silvester-Party in Neckarwestheim wirft Fragen auf. Viele „Schwurbler“ und „Widerständler“ sollen kommen. Ein umstrittener DJ wird kurzfristig wieder ausgeladen.











Ob denn auch alle Gäste auf der Silvesterparty ungeimpft seien? Diese Frage erreicht den Veranstalter des geplanten Events in Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) immer wieder, schreibt er in dem Telegram-Kanal, der für die Silvesterparty im Vereinsheim des örtlichen Musikvereins wirbt. „Nein! Nicht zu 100%“, entgegnet er: „Wer könnte das denn kontrollieren?“ Es sei aber sehr wahrscheinlich, dass ein überwiegender Teil der knapp 100 Partygäste ungeimpft sei, da in „einschlägigen Gruppen“ geworben werde.