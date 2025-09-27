Im Takt der 1950er: Tanzgruppe Candy Sticks: Bei ihnen tragen die Männer Sträflingskleidung

1 Das passende Outfit zu „Jailhouse Rock“: die Candy Sticks. Foto: Candy Sticks

Ihr Name klingt nach Sommerfrische und Leichtigkeit. Das ist Programm: Die Tanzgruppe Candy Sticks mit Mitgliedern im ganzen Kreis Esslingen leben die ewige Party.











Petticoats? Boogies? Lollipops? Die Namen hätten gepasst. Doch entweder gab es sie schon oder sie gefielen nicht. Da gaben die Tanzfans ohne Namen auf gut Glück „Brausestäbchen“ in den Computer ein. Er spuckte die englische Übersetzung aus – „Candy Sticks“. Und der Name der neuen Boogie-Woogie-Gruppe war geboren. Die prickelnde Truppe lädt zur Oldie-Night in die Gemeindehalle nach Deizisau ein. Der Vorverkauf ist angelaufen.

Die Probleme der 1950er Jahre tanzen sie weg. Kalter Krieg, nukleare Aufrüstung, Teilung in Ost und West, innenpolitische Spannungen werden vom Boogie-Woogie-Sound übertönt. Schwingendes Lebensgefühl, musikalische Rebellion oder wippende Pferdeschwänze bleiben. „Wir lassen das Politische außen vor“, charakterisiert Trainer Ingo Linge das Credo der Candy Sticks. Den Schwung der 1950er aber lassen sie weiter wirbeln.

Im Sound der 1950er Jahre: Zu den Songs von Elvis Presley, Bill Haley, Ted Herold oder Peter Kraus schwingen die Candy Sticks das Tanzbein. Foto: Candy Sticks

In ihrem Strudel drehen sie sich mit. 2016 haben sie sich gegründet, sagt Stefan Bäumen. Mit einem Namen, den man sich auf der Zunge zergehen lassen kann. Die Candy-Stick-Brausestäbchen prickeln aber nicht im Gaumen, sondern auf dem Tanzparkett. Jedes der gut 50 Mitglieder hat seinen etwas eigenen Stil beim 50er-Styling. Doch in der Showtanzgruppe sollte keiner aus der Reihe tanzen.

Die Frauen tragen zu „Jailhouse Rock“ eine schicke Uniform

Ausgerechnet Trainer Ingo Linge hat es mal geschafft, plaudert Mittrainerin und Ehefrau Elke aus dem Boogie-Woogie-Nähkästchen. Bei einem Auftritt sollte er eine schwarze Hose tragen, doch er hatte aus Versehen Jeans angezogen. Wäre in der ansonsten top gekleideten Formation sofort aufgefallen. Er musste sich rasch umziehen.

Schick im 1950er-Jahre-Stil: Die Candy Sticks pflegen auch das Lebensgefühl der Zeit mit Kleidung, Frisuren und Musik. Foto: Candy Sticks

Schnelle Styling-Wechsel sind für die Candy Sticks choreografische Pflicht. In den etwa zweiminütigen Tanzpausen muss das Outfit zackig gewechselt werden. Spaß tanzt mit. Bei „Jailhouse Rock“, Elvis Presleys verbotenen gutem Gefängnis-Klassiker, tragen die Frauen Polizeiuniformen in einem schicken Farbton, die Männer Sträflingskleidung. „Die Männer sind halt alle Verbrecher“, zitiert Ludwig Sedlatschek schmunzelnd einen alten Gassenhauer. Das breite Grinsen in der Runde seiner Clubkameradinnen und vor allem -kameraden ist ein Zeichen für die stimmige Chemie der Truppe.

Über das Ärgern über Tanzfehler sind die Candy Sticks längst hinaus

Gags sind erlaubt und erwünscht. Auch zwischen den Geschlechtern. Tanzfehler sorgen für keine Beziehungskrisen. In den Anfangszeiten, sagt Erika Sedlatschek, neigen Paare dazu, beim Misslingen von Tanzfiguren dem jeweils anderen die Schuld zu geben: „Doch wenn man über dieses Stadium hinaus ist, dann wird es richtig gut.“ Gut tun den Candy Sticks auch ihre Auswärtstermine. Sie berichten von Auftritten in Seniorenheimen, bei denen Erinnerungen der Bewohner an die eigene Jugend aufflammen, auf Festen, bei Szenetreffs.

Ein Auswärtstermin aber hätte die fidele Truppe fast ins Schwimmen gebracht. Ein Boogie-Woogie-Tanzschiff sticht ausgerechnet während des Termins für ihre Oldie-Night Richtung Mittelmeer in See. An Bord viele Fans der Szene. Dennoch hoffen die Candy Sticks, dass genügend Boogie-Woogie-Enthusiasten oder solche, die es werden wollen, kommen. Zur Musik der Band „Teddy und die Lollipops“ aus München gibt es Deko im 1950er-Stil. Ein Wohnzimmer mit Nierentisch, Schalensesseln und Musikbox wird aufgestellt. Dazu zwei Motorroller. Mit ihnen brausen sie symbolisch Jahrzehnte zurück. Hin zu Musik, Sound und Rhythmus der 50er. In ihrem Takt drehen sie sich noch immer.

Die Candy Sticks haben immer wieder Auswärtstermine – auf Festen, bei Szenetreffs oder Auftritten in Seniorenheimen. Foto: Candy Sticks

Die Oldie-Night der Candy Sticks ist am Samstag, 11. Oktober, mit Einlass ab 18.30 Uhr in der Gemeindehalle Deizisau. Karten und Infos, auch zu dem Anfängerkurs Ende Januar, gibt es unter: https://candysticks.de