Im Stadtgebiet Stuttgart: Einbrecher treiben ihr Unwesen und machen teils reiche Beute

1 In Feuerbach gelangten die Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in die Wohnung. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Drei Mal versuchen Einbrecher am Wochenende, im Stadtgebiet in Wohnungen einzudringen. In zwei Fällen werden sie von den Alarmanlage gestört, in einem Fall erbeuten sie Gold und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.











Bislang unbekannte Einbrecher haben am vergangenen Wochenende im Stuttgarter Stadtgebiet ihr Unwesen getrieben. Während in zwei Fällen die Alarmanlagen die Täter in die Flucht schlugen, konnten Unbekannte in Feuerbach reiche Beute machen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, hebelten die Täter an einem Haus in der Hohewartstraße in Stuttgart-Feuerbach am Samstag im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 12.35 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten sämtliche Möbel – und sie wurden fündig. Gold und Bargeld im Wert von mehreren 10.000 Euro fiel den Tätern in die Hände, bevor sie flüchteten.

Im Oberen Kienle in Stuttgart-Süd lösten die Einbrecher gegen 16.40 Uhr den Alarm aus, als sie versuchten, die Terrassentür aufzuhebeln. Die Täter flüchteten unerkannt. An einem Einfamilienhaus in der Gänsheidestraße in Stuttgart-Ost löste gegen 22.45 Uhr die Alarmanlage aus. Die alarmierten Polizisten stellten fest, dass die Täter die Terrassentür sowie Fensterläden aufgehebelt hatten, bevor sie ohne Beute flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich in allen drei Fällen unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.