Im Osterholz Asperg: Biergarten Kleinaspergle ist am Heiligabend abgebrannt

7 An Heiligabend ist der Biergarten Kleianspergle abgebrannt. Foto: privat

An Heiligabend bricht in der Nacht im Biergarten Kleinaspergle (Kreis Ludwigsburg) ein Feuer aus. Wie es weitergeht, ist unklar, doch die Betreiber haben eine Idee zur Überbrückung.











An Heiligabend ist es um 23.30 Uhr im Biergarten Kleinaspergle im Osterholz Asperg zu einem Brand gekommen. Laut Polizeiangaben standen der Pavillon und Container in Vollbrand. Um 00.20 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr richtete über die Nacht eine Brandwache ein und wird nach den Feiertagen zu der Brandursache ermitteln. Diese ist bislang unklar. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Asperg und Tamm.

Der Biergarten hatte an dem Tag bis 15 Uhr geöffnet – „abends haben wir uns ausnahmsweise freigenommen“, erzählt Betreiberin Alma Beaumont. Wie es nun weitergehe, hänge ganz davon ab, ob die Versicherung die Schäden übernehme. „Wir müssen in drei Monaten wieder aufmachen können, sonst sind wir pleite“, sagt sie.

Neben dem Biergarten betreiben sie auch das Restaurant, das sie von den Naturfreunden gepachtet haben und im Winter für Veranstaltungen öffnen. Das Gebäude wurde bei dem Brand nicht beschädigt. Dennoch: Der Biergarten mit seinen 1000 Plätzen ist ihr Hauptgeschäft. Erst im Sommer haben sie die Küche und Böden erneuert. Um die Tage zu überbrücken, wollen sie nun aus einem kleinen Anhänger heraus vor dem Biergarten Glühwein verkaufen.