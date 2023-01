27 Wie gut schläft es sich im Nightjet? Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

„Es ist ein Erlebnis", findet Philipp Kaltenmark. Der Student aus Stuttgart ist mit dem Nachtzug von Stuttgart nach Ljubljana gefahren. Welche Vor- und Nachteile bietet die Reise im Nightjet? Ein Erfahrungsbericht.















„Das Gefühl, morgens in einem komplett anderen Land aufzuwachen“, das ist laut Philipp Kaltenmark das „Beste“ an der Fahrt im Nachtzug. Der Student aus Stuttgart hat es gewagt: Er ist für einen Kurztrip auf diese eher ungewöhnliche Weise von der Schwaben-Metropole in die slowenische Hauptstadt Ljubljana gereist.

Seit Mitte Dezember fährt ab Stuttgart der „Nightjet“ der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in europäische Metropolen wie Budapest, Venedig, Rom oder auch Ljubljana. Der 20 Jahre alte Student aus dem Kessel berichtet uns von seiner Fahrt mit dem Nachtzug.

Warum Nachtzug und nicht Bus?

Ich hätte natürlich auch mit dem Bus fahren können, aber mit dem Nachtzug spart man sich zwei Übernachtungen und damit auch Zeit und Geld.

Was war dein erster Gedanke, als du den Waggon betreten hast?

Im ersten Moment war alles enger und etwas schmuddeliger als gedacht, da war ich froh, dass ich meinen Schlafsack eingepackt habe. Ich habe es mir echt geräumiger vorgestellt, aber für eine Nacht war es voll okay.

Hast du gut geschlafen?

Geht so (lacht). Der Zug hält oft und steht viel. Das bekommt man auch im Schlaf mit. Irgendwann wurde der Teil des Zugs abgekoppelt, der nach Venedig weitergefahren ist und das war so laut – da sind alle im Abteil aufgewacht. Auf der Rückfahrt haben wir an der Grenze angehalten und wurden zur Passkontrolle von der Polizei geweckt. Das war nicht so gemütlich.

Mit fremden Menschen auf engem Raum schlafen – hast du dich manchmal unwohl gefühlt?

Zwischendurch dachte ich: „Ok schon krass, es sind komplett fremde Menschen, was ist, wenn jetzt jemand hier ein Messer aus der Tasche zieht?“ Solche Gedanken hatte ich für einen kurzen Moment, aber dann habe ich wieder daran gedacht, wie viel Geld ich gerade spare (lacht). Es ist ein bisschen wie im Hostel, da weiß man auch nicht, wer mit einem im Zimmer schläft.

Was war das Beste an der Fahrt?

Einfach das Gefühl, in einem komplett anderen Land aufzuwachen. Man ist gerade erst losgefahren und dann ist man plötzlich da, weil man eben nicht so viel von der Reise mitbekommt. Das ist wie früher, wenn man als Kind in den Urlaub gefahren ist: Man steigt nachts ins Auto und wacht morgens in Italien auf.

Siehst du auch Nachteile?

Es ist schon sehr eng, auch mit dem ganzen Gepäck. Wenn man was aus dem Koffer holen wollte, hat man immer jemanden aufgeweckt. Auf der Rückfahrt nach Stuttgart waren dann alle Betten in unserem Liegewagen belegt und ich war froh, im mittleren Bett zu liegen. Die ganz oben, mussten immer erst über die Leiter runterklettern und sich durch die Koffer kämpfen. Da kann man gar nicht vermeiden, auf das Bett von den anderen zu steigen – das war einfach super umständlich. Zum Glück hatte niemand Stinkefüße.

Was überwiegt – Pro oder Contra?

Auf jeden Fall die Vorteile. Ich fahre bestimmt noch mal, es ist praktisch und ein Erlebnis. Aber nächstes Mal würde ich früher nach Tickets schauen und vielleicht ein privates Abteil buchen.