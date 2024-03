Im Kulturzentrum Komma in Esslingen: Der erste Vorgeschmack auf das Podium-Festival steht bevor

1 Wie in den vergangenen Jahren sind auch 2024 zahlreiche Konzerte geplant. Foto: Horst Rudel

Vom 25. April bis 5. Mai sind mehr als 20 Konzerte geplant. Ein Prolog gibt am Samstag einen Vorgeschmack.











„Auch wenn die Flut globaler Krisen unaufhaltsam zu steigen scheint und die Wellen politischer Stürme über unseren Köpfen zusammenzuschlagen drohen , rennt Podium nicht davon. Mit dem Festival 2024 kämpfen wir uns erneut in das Auge des Sturms und werden auch in diesem Jahr nicht aufhören, vor der düsteren Weltkulisse dieselbe anzusingen, ihr sehr laute und sehr leise Musik entgegen zu schmettern“, versprechen der künstlerische Leiter Joosten Ellée und sein Team. Vom 25. April bis 5. Mai wollen sie 20 aufwendig kuratierte Konzerte an unterschiedlichen Orten in Esslingen präsentieren. Im Prolog, der am Samstag, 10. März, um 17 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum Komma beginnt, werden Joosten Ellée und die Geschäftsführerin Selma Brauns das Festivalprogramm in konzertantem Rahmen präsentieren. Der Vorverkauf für alle Podium-Konzerte beginnt am 8. März.

Gesellschaftspolitisch aktuelle Themen aufzugreifen und mit vielfältiger Musik eine Plattform zu schaffen, auf der diese oft brisanten Themen in breitem Diskurs verhandelt werden, ist den jungen Künstlerinnen und Künstlern ein Herzensanliegen. Innovative Konzertformate und außergewöhnliche musikalische Programme zählen zum Selbstverständnis des Festivals. Dessen Leiter Joosten Ellée bleibt seiner Linie treu, intensiv mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten. Er verspricht: „Wir werden beharrlich (An-)Klagelieder anstimmen und verträumt instrumental von Liebe erzählen, für die Demokratie spielen, gegen Rechtsextremismus, für Zusammenhalt und Geschlechtergerechtigkeit. Und wir werden dabei großartige Musik zum Leben erwecken.“