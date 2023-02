Unbekannter füllt Schneckenkorn in Kaffeemaschine in Krankenhaus

Bislang unbekannte Täter haben in einem Krankenhaus in Murnau eine giftige Substanz in eine Kaffeemaschine gekippt. Etwa 190 Menschen tranken Kaffee aus der betroffenen Maschine.















In einem Krankenhaus in Murnau am Staffelsee (Kreis Garmisch-Partenkirchen) hat ein Küchenmitarbeiter eine giftige Substanz in einer Kaffeemaschine gefunden. Etwa 190 Menschen tranken Kaffee aus der betroffenen Maschine, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bisher seien keine Meldungen über gesundheitliche Beschwerden nach dem Kaffeekonsum bekannt.

Bei der Substanz, die am Donnerstag gefunden wurde, handelt es sich um Metaldehyd. Es ist oft in sogenanntem Schneckenkorn enthalten. Mitarbeiter und Menschen, die vor Ort Kaffee aus der Maschine getrunken und gesundheitliche Beschwerden haben, können sich bei der Polizei in Garmisch-Partenkirchen melden. Eine Gefahr für die betroffenen Kaffeetrinker bestehe höchstwahrscheinlich nicht.

Ein Sprecher der Polizei sagte: „Wir gehen fest davon aus, dass es vorsätzlich dort platziert wurde. Wie kommt sonst Schneckenkorn in eine Kaffeemaschine?“ Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.