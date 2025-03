Im Kreis Esslingen fehlen die Assistenzen: Eltern in Sorge um Ferienangebote für ihre Kinder mit Behinderung

1 Die achtjährige Mara Kuhn (im Rollstuhl) tobt gerne mit ihrer Schwester Lilith (rechts) und Freundin Franka und auf dem Spielplatz. Foto: privat

Weil die Finanzierung ausgelaufen ist, gibt es momentan keine Assistenzen für Kinder mit Behinderung. Ohne Unterstützung können die Kinder aber nicht an Ferienangeboten teilnehmen. Das erzürnt die Eltern.











Link kopiert

Die Eltern von rund 45 mehrfach behinderten Kinder im Kreis Esslingen sind in großer Sorge. Weil der Pool an Assistenzkräften mangels Finanzierung weggefallen ist, sehen sie die Ferienangebote ihrer Kinder gefährdet. Nun will der Stadtjugendring Esslingen doch noch in die Bresche springen.

„Ohne Assistenz können die meisten Kinder mit Behinderung nicht an den Ferienprogrammen teilnehmen“, heißt es in einem Brief, den Judith Kuhn vom Verein Rückenwind und Tanja Klotz, Elternbeiratsvorsitzende der Rohräckerschule, an Michael Köber, den Sachgebietsleiter für Behindertenhilfe im Landratsamt, sowie weitere Akteure von Kreis- (KJR) und Stadtjugendring (SJR) verschickt hat.

Eltern wehren sich gegen die Ausgrenzung

Und in dem Brief heißt es weiter: „Die Kinder sind wieder sozial isoliert, und gleichzeitig können pflegende Eltern bei dieser unzuverlässigen Betreuungssituation keiner Erwerbstätigkeit nachgehen.“

Aufgeschreckt wurden die Eltern von einem Schreiben, in dem der Kreisjugendring Ende 2024 alle Betroffenen darüber informiert hatte, dass Eltern behinderter Kinder die Assistenz ihrer Kinder fortan selber suchen müssen. Daraufhin habe bei den Eltern völliges Unverständnis geherrscht, „warum der Stadtjugendring als ein großer Träger eine Assistenzsuche nicht weiter anbietet“.

„Auf diese Weise verhindert man Inklusion sehr effektiv“, konterte der Verein Rückenwind, da pflegende Eltern, die schon über die Maßen belastet sind, nun auch noch selbst Assistenzkräfte für die Ferienangebote ihrer Kinder suchen gehen müssten. „Dies ist gegenüber der Anmeldung gesunder Kinder, die in der Regel in wenigen Klicks erledigt ist, eine Mehrbelastung und Diskriminierung“, beschreibt die dreifache Mutter Judith Kuhn ihre Erfahrung.

Jahrelang hat es zumindest einen kleinen Assistenzpool beim Kreisjugendring Esslingen gegeben, der nun aber aufgelöst worden sei, wie sie berichtet. Weil betroffenen Familien klar sei, dass die Suche nach einer Assistenz schwierig ist, sei zur Unterstützung der „Rahmenkonzeption“ immerhin eine volle Stelle im Landkreis geschaffen worden, die Ferienanbieter beraten und unterstützen sollte, um Assistenzkräfte zu finden. In dem Brief fordern die Eltern: „Finden Sie eine klar geregelte Zuständigkeit für die Suche nach Assistenzen (und auch für die Finanzierung der Suche), und schieben Sie das nicht auf die Schultern der Eltern ab.“

Mara Kuhn beim Sommerlager- Ausflug ins Esslinger Nymphea Foto: privat

Mit der Rahmenkonzeption inklusive Ferienangebote ist ein Papier gemeint, das laut Kuhn in einer mühevollen mehrjährigen Arbeitsphase und unter ehrenamtlicher Mitwirkung von Betroffenen auch aus ihrem Verein im Kreis Esslingen erstellt wurde. Auf Basis der Konzeption will der Kreis den Zugang zu Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche mit Behinderung verbessern. „Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung sind selbstverständlicher Teil in den Ferienangeboten“ und „Der Zugang für Kinder und Jugendliche mit Behinderung wird erleichtert und als Selbstverständlichkeit praktiziert“, heißt es beispielsweise in der Konzeption.

Sauer stößt den Eltern allerdings auf, dass es entgegen der Ankündigung in der Rahmenkonzeption eine Altersbegrenzung gibt. Entgegen der Ankündigung, wonach Kinder mit Behinderung bis zum Ende der Schulzeit teilnehmen dürften, sei in den nun definierten Bedingungen zu lesen, diese Kinder könnten nur bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres dabei sein.

Außerdem kritisiert Judith Kuhn vom Verein Rückenwind, es werde deutlich, dass die Eltern das volle Risiko mit der Assistenz tragen. Denn die Eltern müssten die Assistenz auch zahlen, wenn das Kind beispielsweise erkrankt, was bei Kindern mit komplexen Behinderungen einfach schnell passieren könne. Das seien dann immense Beträge, und dieses Risiko einzugehen, müsse man sich schon trauen.

Damit Kinder und Jugendliche mit Behinderung tatsächlich inklusive Ferienangebote nutzen können, sollen lokale und regionale Assistenzpools und eine inklusive Ausrichtung der Angebote umgesetzt werden – so ist es in den Handlungsempfehlungen zu lesen. Allerdings zeigt sich, dass Inklusionsarbeit meist projektfinanziert ist und Geldquellen deshalb immer wieder neu gefunden werden müssen.

Der Stadtjugendring will wieder Assistenzkräfte finden

Nach dem finanziellen Auslaufen des bisherigen Pools möchte der SJR nun wieder einen Assistenzkräftepool aufbauen. Mit einer 20-Prozent-Stelle soll das bewerkstelligt werden, erklärte Bärbel Finkbeiner vom SJR auf Anfrage. Wahrscheinlich brauche es noch Zeit – der SJR habe das Personal noch nicht. Aber man suche seit vergangener Woche. Für Angebote in den Osterferien werde es wohl zu knapp. Finkbeiner hofft aber, Assistenzkräfte für die Pfingstferien vermitteln zu können. Die Finanzierung sei auf jeden Fall gesichert.

„Uns ist es wichtig, dass das stattfindet“, erklärte Finkbeiner. Und das gelte auch für die Kreisverwaltung, mit der man eng und gut zusammenarbeite.

Das Rahmenkonzept benennt Aufgaben

Herausforderungen

Der Kreis nennt Barrierefreiheit, ausreichend Personal, qualifizierte Assistenz, besondere Anforderungen, eine auskömmliche Finanzierung, eine Verbreiterung der Angebote und ein niederschwelliger Zugang zu den Ferienangeboten als Herausforderungen.

Stellschrauben

Die Handlungsempfehlungen setzen laut Kreis auf unterschiedlichen Ebenen an. Gefordert sind Leistungserbringer, Kommunen und