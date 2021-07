14 Dwayne „The Rock“ Johnson und Emily Blunt in „Jungle Cruise“ Foto: Disney/Frank Masi

Aus dem Disneyland-Klassiker „Jungle Cruise“ wird im Kino ein Abenteuerspektakel mit Dwayne Johnson und Emily Blunt im komödiantischen Schlagabtausch.

Stuttgart - Disneyland in Anaheim bei Los Angeles ist nicht einfach nur ein Vergnügungspark, sondern auch ein Nationalheiligtum – der französische Philosoph Jean Baudrillard glaubte, US-Bürger würden sich dort regelmäßig rückversichern, dass Amerika noch da sei. Wenn Disney legendäre Fahrgeschäfte in Spielfilme verwandelt, geht es also auch, aber nicht nur um spektakuläre Kinounterhaltung. Die Piratenfilm-Reihe „Fluch der Karibik“ (2003–2017) etwa brachte die neue Kultfigur Jack Sparrow hervor.