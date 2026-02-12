Im Karlsruher Zoo: Eisbären in Not – Feuerwehr rückt an

1 Die Feuerwehr im Einsatz im Karlsruher Zoo. Foto: Timo Deible/Zoo Karlsruhe/dpa/Timo Deible

Warum verlor das Eisbärenbecken im Karlsruher Zoo plötzlich Wasser? Die Feuerwehr half rasch, doch die genaue Ursache bleibt vorerst ungeklärt.











– Im Karlsruher Zoo ist über Nacht der Wasserstand im Tiefbecken der Eisbären aus ungeklärter Ursache abgesunken. Die Tiere Nuka und Mika konnten schon im Becken stehen, wie ein Zoo-Sprecher sagte.

Die Feuerwehr rückte an und befüllte das Becken mit sieben Schläuchen innerhalb einer halben Stunde. So stieg der Wasserstand und die Bären konnten das Becken selbstständig wieder verlassen.

Warum das Wasser in der Nacht abfiel und wohin es floss, blieb vorerst unklar. Die Wassertechnik werde überprüft. Am Donnerstag sei kein Wasserverlust mehr erkennbar gewesen.