11 Den Läufern wurde es warm, auch wenn nicht alle so luftig unterwegs waren wie dieser Teilnehmer. Foto: Markus Brändli

Der Silvesterlauf in Kirchheim (Kreis Esslingen) hat wieder Hunderte Sportler angelockt, die auf die Burg Teck und wieder zurück joggten.











Die Temperaturen waren zum Jahreswechsel so eisig wie seit Langem nicht mehr. Dennoch kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des traditionellen Silvesterlaufs auf die Burg Teck am letzten Tag des Jahres ordentlich ins Schwitzen. Die knapp 18 Kilometer lange Strecke ist anspruchsvoll: 464 Höhenmeter sind zu bewältigen. Zudem waren dieses Mal einige glatte Stellen zu meistern.

Der vom Kirchheimer Lauftreff veranstaltete Run verzeichnete mit 625 Läuferinnen und Läufern bei seiner 44. Auflage einen Besucherrekord. Im Vordergrund steht bei dieser ambitionierten Route seit jeher aber nicht der Wettkampf, weshalb es auch dieses Mal keine Zeitmessung gab. Ein besonders stimmungsvoller Moment war wie immer der gemeinsame Zieleinlauf, bei dem Fackelträger den Pulk begleiteten.