Im Jobcenter Stuttgart: Soziologe, Gärtner, Jobcenter: „Ich bin so etwas wie ein Stuttgart-Lotse“
1
Lucas Dawgiert begleitet eine junge alleinerziehende Ukrainerin auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt. Foto:  

Lucas Dawgiert weiß aus eigenem Erleben, wie es ist, wenn der Weg in den Beruf kurvenreich verläuft. Besuch bei einem, der Migranten hilft, die Zukunft ein wenig planbar zu machen.

Wie bitte? Nein, Probleme bei der Personalgewinnung hätte er eigentlich keine. Ein Satz, der in Zeiten des grassierenden Fachkräftemangels auch in Behörden und Verwaltungen aufhorchen lässt. Die Arbeit im Jobcenter, so sagte es dessen Chef Jochen Wacker bei der Vorstellung des Jahresberichts, werde besonders von Quereinsteigern als sinnstiftend erlebt. Warum ist das so? Weil man mit einer selbst kurvenreichen Arbeitsbiografie vielleicht besser versteht, was Menschen bewegt, vor welchen Hindernissen sie stehen können und vor allem: wie man sie motiviert?

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.