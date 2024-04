Im Interview mit Patrick Wasserziehr: Schlotterbeck angefressen: “Weil Sie noch nie Fußball gespielt haben“

7 Nico Schlotterbeck (hier im Gespräch mit Serhou Guirassy) war nach dem Spiel sichtlich angefressen. Foto: AFP/INA FASSBENDER

BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck hatte gegen den VfB Stuttgart die große Möglichkeit zum Ausgleich. Nach dem Spiel wird er darauf angesprochen – und reagiert dünnhäutig.











Link kopiert

Nico Schlotterbeck vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat nach seiner vergebenen Monsterchance im Spiel gegen den VfB Stuttgart etwas dünnhäutig auf eine entsprechende Frage nach dem Abpfiff reagiert. Die Frage von Sky-Reporter Patrick Wasserziehr, warum er die Möglichkeit vergeben habe, bezeichnete der Innenverteidiger als „blöd, weil Sie noch nie Fußball gespielt haben“. Als Wasserziehr entgegnete, dass er seit 50 Jahren spielt, antwortete Schlotterbeck: „Aber nicht auf diesem Niveau.“

Schlotterbeck, der in seiner Jugend mehrere Jahre für die Stuttgarter Kickers aktiv war, vergab bei der 0:1-Niederlage in der 81. Minute die Chance zum Ausgleich, als er aus kürzester Distanz den Ball kläglich weit über das Tor schoss. „Ich weiß selber, dass ich den machen muss. Ich wollte nicht, dass das passiert. Es ist passiert“, sagte Schlotterbeck. Durch die Niederlage rutschte der BVB auf Platz fünf ab. Nur die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich sicher für die Champions League. „Wenn wir so weiterspielen, werden wir das schaffen“, sagte Schlotterbeck.