1 HSV-Sportvorstand Jonas Boldt (li.) und HSV-Profi Mario Vuskovic: Es steht viel auf dem Spiel. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Nach dem positiven Epo-Test steht der Verteidiger des Hamburger SV an diesem Freitag erneut vor dem DFB-Sportgericht. Dann kommt es auch zur nächsten Runde im Kampf der Experten – Ausgang ungewiss.















Tim Walter ist ein Freund klarer Worte. Das brachte den Trainer des Hamburger SV, der auch schon beim VfB Stuttgart war, zuletzt ziemlich in Schwierigkeiten. Nach einem verbalen Scharmützel mit den Schiedsrichtern sah er bei der 2:4-Pleite in Karlsruhe die Rote Karte. Das bestimmte die Schlagzeilen, dabei waren dies längst nicht die einzigen bemerkenswerten Äußerungen, die der HSV-Coach in jüngerer Vergangenheit von sich gab. Denn auch beim Thema Doping kennt sich Walter offenbar aus. „Wir tun alles dafür“, sagte er zum Fall Mario Vuskovic, „dass die Wahrheit ans Licht kommt.“