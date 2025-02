Im Esslinger Lokal Kano’s Breakfast wird mit Buttercreme gemalt: In diesem Café wird der Kuchen zum Kunstwerk

1 Chef und Chefin im Kano’s: Can und Maren Aydemir mit ihrem schlafenden Söhnchen Levi im Arm. Foto: /Gaby Weiß

Er malt Blümchen, Haus und Sonne, seine Nebensitzerin schmückt ihr Bild mit zarten Linien und bunten Tupfen, der Dritte am Tisch geht in die Vollen und zaubert ein expressionistisches Kunstwerk. Und alle drei haben sie Spaß beim neuen ebenso kreativen wie leckeren Trend im Esslinger Lokal Kano’s Breakfast. Dort kann man sich beim „Cake-Painting“ versuchen und sein Kuchenstück mit Pinsel und Buttercreme verzieren und bemalen – und das individuell dekorierte Kuchen-Kunstwerk hinterher bis auf den letzten Krümel aufessen.

„Es kommt mega gut an. ‚Cake-Painting‘ ist etwas Neues, und es ist keineswegs nur etwas für Kinder: Ältere und Jüngere kommen vorbei, Freundinnen machen das gerne zu zweit, am Valentinstag waren Liebespaare da. Mamas trinken entspannt Kaffee, während ihre Kids beschäftigt sind und ihren Kuchen bemalen. Wir haben Anfragen für Kindergeburtstage und für Junggesellenabschiede“, freut sich Maren Aydemir über die rege Nachfrage nach dem ungewöhnlichen Angebot. Eine ihrer Mitarbeiterinnen hat das Kuchen-Bemalen in Australien entdeckt und in den sozialen Medien gepostet. Maren Aydemir war von dem Trend, der wohl aus Asien stammt, begeistert und steckte ihre Schwiegermutter Güler Aydemir, die Küchenchefin im Kano’s, an. Nur ein paar Tage brauchten die beiden, bis ein eigenes Konzept entwickelt und in die Tat umgesetzt war.

Im Esslinger Lokal Kano’s Breakfast im Unteren Metzgerbach sind beim „Cake-Painting“ große und kleine Kuchen-Künstler gefragt: Mit Pinsel, Spachtel und bunter Buttercreme darf jeder seinen Biskuit nach Herzenslust bemalen. Foto: Gaby Weiß

Wer sich fürs Kuchen-Bemalen anmeldet, erhält auf einem großen weißen Teller, der ein bisschen an eine Malerpalette erinnert, ein quadratisches Stück hausgemachten Biskuitkuchen. Die Oberfläche des Gebäcks ist mit weißer Buttercreme überzogen und dient als Leinwand. Dazu gibt es vier großzügige Farbkleckse in Rot, Blau, Gelb und Weiß, ebenfalls aus Buttercreme, die mit Lebensmittelfarbe eingefärbt wurde. Als Handwerkszeug werden zwei Pinsel in unterschiedlicher Stärke, zwei kleinere Spachtel und ein Wassergefäß mitgeliefert. Die dickflüssigen essbaren Farben lassen sich gut vermalen und prima miteinander mischen: Gelb und Blau ergeben ein saftiges Grün. Wer auch noch Rot dazugibt, erhält ein sattes Braun. Mit den unterschiedlichen Pinseln und Spachteln lässt sich die Buttercreme-Farbe flächig auftragen, aber auch zart tupfen oder als feiner Strich zeichnen. Trägt ein Kuchen-Künstler die Farbe dick und deckend auf, entsteht eine reliefartige pastose Bildoberfläche, die an üppige Ölgemälde erinnert.

Manche, so hat Maren Aydemir beobachtet, malen frei Schnauze drauf los, andere spicken bei der zeichnerisch begabten Nachbarin oder lassen sich von Bildern auf dem Handy zu ihren Back-Kunstwerken inspirieren. „Viele fotografieren den Entstehungsprozess und natürlich die fertigen Bilder“, erzählt Kano’s-Chefin Aydemir, die schon Kuchen mit den unterschiedlichsten selbst gemalten Motiven gesehen hat: Blümchen in allen Variationen, Sonne und Wolken, Einhörner, Fische und Pinguine, rot glühende Sonnenuntergänge, ein Spiegelei, jede Menge Herzchen, Namen, Daten und Schriftzüge wie ein aufmunterndes „Sei du selbst – Be yourself“. „Ich bin immer wieder überrascht, wie kreativ unsere Besucher sind“, sagt sie bewundernd.

Der ein oder andere echte Könner sei auch schon da gewesen, weiß sie und zeigt Fotos von detailgetreuen Landschaften und einer differenzierten Kanalansicht in Venedig. Sie selbst habe sich allerdings bisher bei der Kuchen-Verschönerung nur an Blumen-Motive herangetraut.

Nach getaner Mal-Arbeit schlecken nicht wenige auch noch die letzten Farbspuren vom Teller, damit bloß nichts von der feinen Buttercreme verschwendet wird. So manches der fertigen Kuchen-Meisterwerke ist fast zu schade, um aufgegessen zu werden. Und wer sein essbares Gemälde mit nach Hause nehmen oder verschenken möchte, erhält eine passende Schachtel zum Transport.

Kuchen-Kunst im Kano’s

Lokal

Seit knapp zwei Jahren betreibt das Ehepaar Maren und Can Aydemir mit einem engagierten Team das für seine gemütliche Atmosphäre bekannte Kano’s Breakfast im Boho-Stil. In der Küche mit traditionell türkischem Einschlag sorgt Güler Aydemir für herzhaftes Frühstück, Lunch sowie süße Leckereien und selbst gebackene Kuchen.

Kuchen-Kunst

Das Bemalen von Kuchen im Kano’s Breakfast (Esslingen, Unterer Metzgerbach 18) ist jeweils dienstags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr möglich. Das Malset mit einem Stück Kuchen kostet neun Euro. Da die Zutaten immer frisch hergestellt werden, muss vorab reserviert werden unter 07 11 / 88 80 74 26 oder info@kanos-breakfast.de