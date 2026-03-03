Im Engelbergtunnel brennt LKW-Anhänger – dunkle Rauchschwaden und Verkehrschaos

6 Der Rauch ist durch die Entlüftungsschornsteine auf dem Engelberg in die Luft gestiegen. Foto: Simon Granville

Dichter Rauch über Leonberg: Im Engelbergtunnel brennt ein Lkw-Anhänger. Die A81 ist gesperrt. Welche Maßnahmen jetzt ergriffen werden und was das für den Verkehr bedeutet.











Im Engelbergtunnel brennt nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Stuttgart der Anhänger eines Sattelzugs. Das Feuer wurde der Polizei um 14.19 Uhr gemeldet. In Brand geraten ist der LKW-Anhänger in der Weströhre in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe am Nordportal des Tunnels. Im Einsatz ist auch der Rettungshubschrauber Christoph 41, der am Leonberger Krankenhaus stationiert ist.

Wegen des Brands sind der Engelbergtunnel und damit die A81 bei Leonberg derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Teilweise sind laut Polizei davon auch die Autobahnauffahrten bei Leonberg betroffen. Auch in der Innenstadt von Leonberg sorgt der Brand gerade für Verkehrschaos.

Die durch das Feuer entstandenen, dunklen Rauchschwaden hat man beim aktuellen, klaren Wetter schon von weitem gesehen. Auf dem Engelberg selbst befindet sich eine Entlüftungsanlage des Tunnels, der den Rauch in den Himmel pustete. Zudem war in den Straßen oben auf dem Engelbergtunnel auch eine Sicherheitsdurchsage zu hören, die wohl im Tunnel lief und vor Lebensgefahr im Tunnel warnte. In den Sozialen Medien berichten Nutzer von Explosionsgeräuschen.