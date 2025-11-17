Im Breuninger-Parkhaus Sindelfingen: 19-Jähriger crasht gegen Stahlträger

1 Crash im Parkhaus des Breuningerlands. Foto: Thomas Bischof/Archiv

Drei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden von 55 000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls im Parkhaus des Breuningerlands Sindelfingen (Kreis Böblingen). Ereignet hat sich der Unfall am Samstag gegen 21.50 Uhr an dem Einkaufszentrum in der Tilsiter Straße. Wie die Polizei berichtet, war ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache zunächst gegen einen Bordstein und dann gegen einen Stahlträger gefahren. Dann prallte der Mercedes rückwärts gegen einen weiteren Stahlträger. Sowohl der 19-Jährige als auch seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 18 und 14 Jahren erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro. Der Schaden an den Stahlträgern wird auf rund 5000 Euro geschätzt.