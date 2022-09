1 Sarah Schindler mit ihrem digitalen Werkzeug in der Pauluskirche von Zuffenhausen Foto: Lichtgut //Ferdinando Iannone

Sarah Schindler ist Medienpfarrerin der Evangelischen Kirche. Sie verbreitet die frohe Botschaft über Instagram oder Youtube – und stößt dabei auch an Grenzen.















Die Glocken der Pauluskirche in Stuttgart Zuffenhausen verkünden die halbe Stunde. Draußen ist es hell und laut an diesem Nachmittag, in der Kirche dämmrig und still. Auf halbem Wege zwischen Eingang und Altar steht eine junge Frau in knallblauer Jacke, Jeans und Stiefel. Die Locken hat sie sich zum Dutt hochgebunden, den Blick auf das Smartphone in ihrer Hand gerichtet. Es steckt in einer Hülle mit Kette.