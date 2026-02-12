Im Alter von 92 Jahren: Stuttgarter Dirigenten-Legende Helmuth Rilling ist tot

1 Der Dirigent Helmuth Rilling (1933-2026) Foto: dpa

Helmuth Rilling, weltweit bekannter Dirigent und Begründer der Internationalen Bachakademie in Stuttgart, ist gestorben.











Der Dirigent Helmuth Rilling ist tot. Wie seine Familie mitteilte, ist der weltweit bekannte Musiker am 11. Februar in Warmbronn im Kreis seiner Angehörigen im Alter von 92 Jahren verstorben. Rilling zählte zu den weltweit besten Kennern und Interpreten der Werke Johann Sebastian Bachs und begründete in Stuttgart die Internationale Bachakademie. Er prägte über Jahrzehnte hinweg das Musikleben der Stadt und wurde mit der von ihm begründeten Gächinger Kantorei zu Konzerten in aller Welt eingeladen. Ebenso war er als Gastdirigent internationaler Orchester gefragt.

Auch die Förderung junger Talente und die Musikvermittlung lagen ihm besonders am Herzen. Legendär und bei vielen Stuttgartern unvergessen sind seine Gesprächskonzerte, mit denen er die großen Werke Bachs und anderer Komponisten einem breiten Publikum zugänglich machte. Im Dezember 2018 nahm Helmuth Rilling Abschied von der Konzertbühne. Die letzten Lebensjahre verbrachte er zurückgezogen in seiner Familie. Stuttgart und Baden-Württemberg verlieren in ihm eine der großen Künstlerpersönlichkeiten jüngerer Zeit.