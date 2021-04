1 Schauspieler und Schlagersänger Willi Herren ist im Alter von 45 Jahren gestorben. Foto: dpa/Henning Kaiser

Im Alter von 45 Jahren ist der Schauspieler und Sänger Willi Herren gestorben. Bekannt wurde Herren vor allem durch seine Rolle in der Serie „Lindenstraße“. Zuletzt war er bei „Promis unter Palmen“ zu sehen.

Köln - Der Schauspieler und Schlagersänger Willi Herren ist tot. Das bestätigten am Dienstag sein Management und die Kölner Polizei. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet.

Der zuletzt vor allem durch Reality-TV-Formate wie der Sat.1-Sendung „Promis unter Palmen“ bekannte Schauspieler ist laut einer Polizeisprecherin am Dienstag tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Es sei ein Verfahren zur Ermittlung der Todesursache eingeleitet worden. Nähere Informationen konnte sie zunächst nicht geben. Der Polizeieinsatz bei Herren lief demnach am Dienstagnachmittag noch.

Herren galt als skandalumwittert. Er räumte öffentlich jahrelangen Drogenkonsum ein und geriet wiederholt ins Visier der Polizei, unter anderem wegen Verkehrsdelikten und Trunkenheit am Steuer.

Bei „Promis unter Palmen“ zu sehen

Bekannt geworden war Herren als Schauspieler in der ARD-Serie „Lindenstraße“, wo er die Figur des Oliver Klatt verkörperte. Herren berichtete später, er sei wegen seines Kokainkonsums aus der mittlerweile eingestellten Serie geworfen worden, weil er nicht mehr tragbar gewesen sei.

Herren verlegte sich zuletzt auf die Teilnahme an Formaten wie „Promi Big Brother“, wo er 2017 auf Platz drei landete. Noch am Montagabend war er auf Sat.1 in einer Ausgabe von „Promis unter Palmen“ zu sehen, wo er zu den Teilnehmern der aktuellen Staffel zählte. Außerdem trat er immer wieder auf Mallorca am Ballermann als Sänger auf und veröffentlichte auch eine Reihe von Liedern.