1 Bei dem Unfall wurde die Mitfahrerin leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Weil sie einen Kuchen auf die Rückbank ihres Autos legen wollte, hat eine 60 Jahre alte Autofahrerin in Ilshofen einen Unfall mit einem Bus verursacht. Die Einzelheiten.















Bei dem Versuch, einen Kuchen auf die Rückbank zu legen, ist eine Autofahrerin in Ilshofen versehentlich auf das Gaspedal gekommen und auf einen Bus aufgefahren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hielt die 60-Jährige am Donnerstagmittag an einer Bushaltestelle im Kreis Schwäbisch Hall, weil sie dort eine Mitfahrerin einsammeln wollte.

Die 62 Jahre alte Mitfahrerin hatte einen Kuchen dabei, den sie auf den Rücksitz legen wollte. Als ihr die Fahrerin dabei helfen wollte, sei sie aus Versehen auf das Gaspedal gekommen und gegen einen Bus vor ihr gefahren. Die Mitfahrerin wurde bei dem Unfall den Angaben nach leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.