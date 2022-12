1 Der 25-Jährige hat Online-Tickets für ein Konzert verkauft, das nie stattfinden sollte. (Symbolfoto) Foto: imago images/photothek/Thomas Trutschel

Ein 25-Jähriger hat rund 300 Musikfans betrogen, in dem er Online-Tickets für ein Fake-Konzert im Kreis Heilbronn verkaufte. Als das Konzert stattfinden sollte, standen die Geschädigten vor einer leeren Bühne.















Ein 25-Jähriger hat mit einem offenbar fingierten Konzert rund 300 Musikfans nach Ilsfeld (Kreis Heilbronn) gelockt und um ihr Eintrittsgeld betrogen. Der junge Mann habe die Tickets für den angeblichen Auftritt eines syrischen Musikers über das Internet angeboten und eine Halle angemietet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die geprellten Konzertbesucher reisten demnach aus ganz Deutschland nach Baden-Württemberg an, sie standen am Sonntag aber vor einer leeren Bühne.

„Als die Musikfans realisierten, dass an diesem Abend kein Konzert stattfinden wird, war der 25-Jährige bereits nicht mehr vor Ort“, teilte die Polizei mit. Auch die Hallenmiete blieb der Mann schuldig. Angaben zur Schadenshöhe gibt es noch nicht, weil die genaue Zahl der betrogenen Fans noch nicht bekannt. Der 25-Jährige ist laut Polizei noch nicht gefasst.