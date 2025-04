Illingen im Enzkreis: Ehekrach mit verletzter Frau - Polizeieinsatz

1 Polizeibeamte nahmen den Mann fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Kneffel

Ein 43-Jähriger und seine zwei Jahre jüngere Ehefrau streiten sich. Dabei attackiert der Mann die Frau mit einer Flasche. Dann muss die Polizei einschreiten.











Link kopiert

Ein Ehekrach in Illingen im Enzkreis hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Dieser endete mit der Festnahme des Ehemannes, wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte. Der 43-Jährige sei am Nachmittag mit seiner 41-jährigen Ehefrau in der Wohnung in einen Streit geraten. In dessen Verlauf habe er ihr mit einer Flasche Verletzungen an der Hand zugefügt.

Polizei nimmt Mann fest

„Da sich der Mann nicht beruhigen ließ und sie weiter attackierte, versteckte sich die Frau mit ihrem Sohn und einer weiteren weiblichen Person in einem Zimmer der gemeinsamen Wohnung“, hieß es weiter. Sie verschlossen die Tür und riefen die Polizei.

Weil zunächst von einer Bedrohungslage ausgegangen wurde, seien zahlreiche Kräfte ausgerückt, so die Polizei.

Schließlich sei der Ehemann „bei einer günstigen Gelegenheit“ festgenommen worden.