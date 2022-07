Vorfall in Kirchheim/Teck In Einkaufsmarkt eingebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Unbekannter in einen Einkaufsmarkt in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) eingebrochen. Der Täter ergriff die Flucht jedoch ohne Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.