Illegaler Handel in Altbach

1 Die Polizei fand unter anderem rund 140 Gramm Marihuana Foto: dpa/Matthias Balk

Die Polizei hat am Donnerstag einen 24-Jährigen in Altbach (Kreis Esslingen) festgenommen. Die Beamten fanden unter anderem 140 Gramm Marihuana und mutmaßliches Dealergeld in seinem Zimmer.















Die Polizei ermittelt gegen einen 24-Jährigen, der aus einer Flüchtlingsunterkunft in Altbach heraus mit Rauschgift gehandelt haben soll. Am Donnerstag nahmen Beamte den mutmaßlichen Drogendealer fest; er sitzt nun in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit.

Rauschgiftsuchhund durchsucht Zimmer

Nach den Angaben war die Polizei im Zuge anderweitiger Ermittlungen auf die Spur des Beschuldigten gekommen. Der Verdacht, dass der 24-Jährige schon seit längerer Zeit aus der Unterkunft heraus mit Drogen handelt, habe sich erhärtet. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte deshalb einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Mit diesem durchsuchten die Beamten am Donnerstag unter anderem mit einem Rauschgiftsuchhund das Zimmer des Mannes. Auch die Räumlichkeiten eines weiteren 45-jährigen Bewohners der Unterkunft wurden kontrolliert. Bei ihm soll der 24-Jährige laut Polizei teilweise Drogen gelagert haben.

Mutmaßlicher Komplize auf freiem Fuß

Die Ermittler beschlagnahmten unter anderem rund 140 Gramm Marihuana und mutmaßliches Dealergeld. Beide Verdächtige wurden laut Polizei vorläufig festgenommen. Der polizeilich bereits bekannte 24-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch am selben Tag beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Sein 45-jähriger, mutmaßlicher Komplize, der sich wegen Verdachts der Beihilfe zum unerlaubten Drogenhandel verantworten muss, befindet sich derzeit wieder auf freiem Fuß.