Illegale Müllentsorgung: Altglascontainer im Kreis Esslingen oft überfüllt – „Nichts mehr dazustellen“

Altglascontainer im Kreis Esslingen oft überfüllt – „Nichts mehr dazustellen“

1 Über mehrere Tage bot sich an den Glascontainern in der Pliensauvorstadt dieses Bild. Inzwischen ist der Müll entfernt worden. Foto: Elke Hauptmann

Weil die Behälter voll sind, liegen im wieder leere Flaschen und Gläser vor den Containern herum – aber auch Unrat. Wer kümmert sich im Kreis Esslingen um die Containerstandorte?











Die Altglascontainer sind randvoll gefüllt, davor türmen sich dutzende Tüten mit leeren Flaschen und Gläsern. Nicht selten noch ganz andere Dinge, weil in direkter Nachbarschaft meistens auch Altkleidercontainer stehen. Und wo einmal Müll herumliegt, kommt oft weiterer Hausrat hinzu. Die Bewohner des Landkreises Esslingen kennen das: Immer wieder bieten die Sammelstellen ein Bild der Verwüstung.