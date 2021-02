1 Tiefe Furchen haben Raser jüngst bei Winterwetter auf dem Flugplatz am Jägerhaus hinterlassen. Foto:

Der Aero-Club Esslingen beklagt erhebliche Schäden auf seinem Fluggelände am Jägerhaus. In jüngster Zeit ist der Flugplatz mehrfach von Rasern als Drift- und Schleuderstrecke missbraucht worden.

Esslingen - Wer den Segelflugplatz am Jägerhaus nutzt, möchte in der Regel abheben und fliegen. Doch in jüngster Zeit wird das Gelände an der Römerstraße immer wieder von Autofahrern heimgesucht, die sich stattdessen von Fliehkräften in den Boden drücken lassen. Das macht dem Aero-Club Esslingen zu schaffen. Denn durch die illegalen Drift- und Schleuderübungen wird der Flugplatz beschädigt – das kann fatale Folgen haben.