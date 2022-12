1 Ikea hat einen Drehstuhl zurückgerufen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Manfred Segerer

Rückruf beim schwedischen Möbelkonzern Ikea: Weil der Fuß eines Stuhls brechen und das zu Stürzen und Verletzungen führen kann, ruft das Unternehmen die Sitzgelegenheit zurück. Um welches Modell geht es?















Wer in den letzten Monaten einen Drehstuhl bei Ikea gekauft hat, sollte vorsichtig sein. Der schwedische Möbelkonzern ruft wegen des Risikos von Stürzen und Verletzungen ein Modell zurück. Man bitte alle Kundinnen und Kunden, den Stuhl „Odger“ in der Farbe Anthrazit mit Datumsstempel 2221 und älter nicht mehr zu nutzen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Die Ziffer 22 steht dabei für das laufende Jahr, die 21 für die Kalenderwoche, in der der Stuhl produziert wurde. Der Grund für den Rückruf sei, dass die Gefahr bestehe, dass der sternförmige Fuß des Stuhls brechen und dies zu Stürzen und Verletzungen führen könne.

Sicherheit und Gesundheit stünden für Ikea stets an oberster Stelle. Der volle Kaufpreis werde in allen Ikea-Einrichtungshäusern zurückerstattet.