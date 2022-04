Börse in Frankfurt Krieg und Stagflation machen es dem Dax weiter schwer

Der Krieg in der Ukraine mit seinen negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft lässt derzeit am deutschen Aktienmarkt keine länger anhaltende Erholung zu. Nachdem der Dax am Donnerstag zunächst zulegte und einen kurzen Ausflug über die Marke von 14.