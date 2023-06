1 Claus Paal beim Neujahrsempfang der Bezirkskammer Foto: Gottfried Stoppel

Der Schorndorfer Unternehmer Claus Paal ist zum Präsidenten der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart gewählt worden. Dennoch will er auch den Vorsitz in der Bezirkskammer Rems-Murr weiterführen.















Trotz seiner Wahl zum neuen Präsidenten der Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart wird Claus Paal sein Amt in gleicher Funktion bei der Bezirkskammer Rems-Murr weiterführen. Das hat die Geschäftsstelle in Waiblingen am Dienstag mitgeteilt.

Nachfolger von Marjoke Breuning

Paal, der in Stuttgart bereits der Vize-Präsident war, folgt zum 1. Juli auf Marjoke Breuning, die ihre Präsidentschaft wegen der Aufgabe ihres gemeinsam mit ihrer Schwester Anneke geführten Stuttgarter Tradition-Wäschegeschäfts Maute-Benger niederlegt. Breuning hatte der Vollversammlung ihren Vize selbst als Nachfolger vorgeschlagen.

Claus Paal, der eine Unternehmensberatung sowie eine Verpackungsmaschinenfirma betreibt, möchte laut eigenem Bekunden „Ansprechpartner in schwierigen Zeiten sein“ und die Unternehmen „bei der Bewältigung der enormen Herausforderungen unterstützen“. Als seine persönlichen Arbeitsschwerpunkte nennt er die duale Ausbildung, die Energiebereitstellung, den Klimaschutz und die Mobilität.

Erstmals 2005 gewählt

In der Doppelfunktion auf regionaler und lokaler Ebene sieht der 56-Jährige, der von 2011 bis 2021 für die CDU im Wahlkreis Schorndorf ein Mandat im Landtag innehatte, offenkundig kein zu großes Betätigungsfeld. Den Verzicht auf eine erneute Kandidatur für den Landtag hatte er vor zwei Jahren damit begründet, wieder mehr unternehmerisch tätig sein zu wollen. Zum Präsidenten der Bezirkskammer war Claus Paal erstmals im Jahr 2005 gewählt worden und es bis heute geblieben.

In der Region betreut die Industrie- und Handelskammer rund 160 000 Unternehmen und beschäftigt selbst etwa 375 Mitarbeiter an den Standorten Stuttgart, Böblingen, Esslingen-Nürtingen, Göppingen, Ludwigsburg und Waiblingen.