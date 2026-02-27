IHK-Konjunkturumfrage: Kreis Esslingen: Drei von zehn Betrieben rechnen mit Beschäftigungsrückgang
1
Die Wirtschaftslage im Kreis Esslingen stabilisiert sich. (Archivfoto) Foto: Ines Rudel

Die Wirtschaft im Kreis Esslingen stabilisiert sich leicht, doch viele Unternehmen bleiben skeptisch. Das zeigt sich an den Beschäftigungsaussichten – und der Kritik an der Politik.

Kommt der Aufschwung oder nicht? Viele Unternehmen im Kreis Esslingen sind da offenbar skeptisch mit Blick auf das laufende Jahr. Das zumindest schließt die Industrie- und Handelskammer im Bezirk Esslingen-Nürtingen (IHK) aus den Ergebnissen ihrer aktuellen Umfrage. Insbesondere für den Arbeitsmarkt lassen diese nicht auf eine Verbesserung hoffen.

