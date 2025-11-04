Igelstation im Kreis Esslingen: Mähroboter machen vor Igeln nicht halt
Elisabeth Heilemann pflegt kleine Igel rund um die Uhr. Foto:  

Die Wendlingerin Elisabeth Heilemann kümmert sich schon seit 30 Jahren um Igel, die nicht ausreichend für den Winterschlaf gewappnet sind – und zunehmend auch um verletzte Tiere.

Wer in diesen Tagen einen kleinen Igel im Garten sieht, sollte ihn auf die Waage setzen. Um den Winter zu überleben, braucht das stachelige Kerlchen mindestens 400 Gramm, besser noch 500. Entsprechend hohen Zulauf hatte Elisabeth Heilemann in letzter Zeit. Die Wendlingerin kümmert sich schon seit 30 Jahren um Igel, die nicht ausreichend für den Winterschlaf gewappnet sind – und zunehmend auch um verletzte Tiere.

