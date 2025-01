IG Metall erhebt Vorwürfe: Beschäftigte bei Eberspächer sollen auf Geld verzichten – Werke vor Schließung

2AM in Esslingen Asiatisches Soulfood mitten in Esslingen – „So was wie uns gibt es hier noch nicht“

Mit 21 Jahren leitet Duc Anh Vu sein eigenes Restaurant. Im 2AM am Esslinger Marktplatz bietet er asiatische Fusionsküche an, darunter Fingerfood von Edamame bis Garnele. Besonders am Herzen liegt dem jungen Geschäftsführer ein vietnamesischer Klassiker.