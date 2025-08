Idee von Stadt und Hochschule: Esslingen bekommt eine Zukunftsfabrik für KI-Projekte

1 Das frühere Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Esslingen steht leer. Künftig soll es zu einem Ort der Innovation werden. Foto: Roberto Bulgrin

Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch. Die Stadt und die Hochschule Esslingen wollen gemeinsam einen Ort für KI-Projekte etablieren.











Beim Schwörtag hatte es OB Matthias Klopfer bereits angekündigt – nun machen die Stadt und die Hochschule Esslingen Nägel mit Köpfen: In der Weststadt soll – nur einen Steinwurf vom neuen Hochschul-Campus entfernt im früheren Verwaltungsgebäude der Stadtwerke – eine Zukunftsfabrik für künstliche Intelligenz (KI) entstehen. Erklärtes Ziel der Initiatoren ist es, „akademische Forschung, industrielle Anwendung und kommunale Innovationsstrategie eng zu verzahnen“. So solle eine Brücke zwischen Forschung und industrieller Praxis geschlagen und KI „als Schlüsseltechnologie der Zukunft erlebbar, skalierbar und wirtschaftlich nutzbar gemacht“ werden. Stadt und Hochschule haben das Projekt schon seit einiger Zeit in der Pipeline.