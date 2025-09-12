ICE und TGV: Die schnellsten Zugverbindungen von Stuttgart in andere Großstädte

Die schnellsten Zugverbindungen von Stuttgart in andere Großstädte

﻿Ein von der Deutschen Bahn (DB) vom kommenden Fahrplanwechsel an geplanter, eine Stunde schnellerer ICE nach Berlin über Nürnberg hat für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Doch wie schneidet das neue Angebot ab, wenn man es in puncto Tempo mit bestehenden Verbindungen von Stuttgart aus in die größten deutschen Städte und wichtige Metropolen Europas vergleicht?