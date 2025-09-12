ICE und TGV: Die schnellsten Zugverbindungen von Stuttgart in andere Großstädte
Beim Tempo ist der TGV von Stuttgart nach Paris nicht zu toppen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Die DB will die Verbindung Stuttgart-Berlin eine Stunde schneller machen. Aber welche Verbindungen in deutsche und europäische Metropolen halten den Temporekord?

﻿Ein von der Deutschen Bahn (DB) vom kommenden Fahrplanwechsel an geplanter, eine Stunde schnellerer ICE nach Berlin über Nürnberg hat für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Doch wie schneidet das neue Angebot ab, wenn man es in puncto Tempo mit bestehenden Verbindungen von Stuttgart aus in die größten deutschen Städte und wichtige Metropolen Europas vergleicht?

