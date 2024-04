ICE-Strecke bei Denkendorf: Oberleitung im Wert von Zehntausenden Euro gestohlen

1 Im Bereich des Sulzbachtals, über das sich die große Brücke in der Bildmitte spannt, sind Oberleitungskabel der Bahn gestohlen worden. Foto: Arnim / Kilgus

Diebstähle auf Baustellen kommen häufig vor. Was jetzt auf der neuen ICE-Strecke passiert ist, stellt die Ermittler aber vor Rätsel: Dort fehlen 3,5 Kilometer bereits verlegte Oberleitungskabel. Demontage und Abtransport sind nicht trivial.











Der Fall ist außergewöhnlich: Wie stiehlt man bereits verlegte Kabel in einer Gesamtlänge von 3,5 Kilometer von einer gut einsehbaren Baustelle direkt an der Autobahn? Das ist die Frage, die die Polizei aktuell zu klären hat. Der Vorfall hat sich im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in einem Abschnitt der im Bau befindlichen neuen ICE-Strecke zwischen Stuttgart und Wendlingen ereignet.