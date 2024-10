ICE nach Stuttgart: 39-Jähriger spuckt Zugreisender beim Einsteigen ins Gesicht

1 Die Polizei traf den Tatverdächtigen am Hauptbahnhof Stuttgart an. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Am Dienstagmorgen soll ein 39-jähriger Mann einer Bahnreisenden am Hauptbahnhof Ulm ins Gesicht gespuckt haben. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen am Bahnhof in Stuttgart stellen.











Am Dienstag gegen 10.00 Uhr hat ein 39-jähriger Mann einer Bahnreisenden am Hauptbahnhof Ulm ins Gesicht ohne ersichtlichen Grund ins Gesicht gespuckt.

Wie die Polizei mitteilt, konnten Zeugen beobachten, dass sich der Vorfall beim Ein- und Aussteigen in einen ICE am Hauptbahnhof Ulm ereignet hat. Als die 34-Jährige nach Angaben der Polizei in den Zug einsteigen wollte, kam ihr ein 39-jähriger Mann entgegen. Dieser soll ihr im Vorbeigehen und wohl ohne ersichtlichen Grund, in das Gesicht gespuckt haben.

Polizeibeamte stellen Tatverdächtigen

Der 39-Jährige Tatverdächtige konnte beim Halt des Zuges im Hauptbahnhof Stuttgart, durch eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei, angetroffen werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung.