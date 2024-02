Wann ist das Finale vom Dschungelcamp?

1 Ach du Schreck, bald ist es ja schon wieder vorbei: Leyla Lahouar und Twenty4Tim vor einer Dschungelprüfung Foto: dpa/Stefan Thoyah

Im vergangenen Jahr hatte die Frage danach, wann eigentlich das Finale des Dschungelcamps stattfindet, bei manchem Zuschauer für Verwirrung gesorgt. Der Hintergrund: in den vorangegangenen 15 Staffeln von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“hatte die letzte Runde stets an einem Samstag stattgefunden. Im vergangenen Jahr wurde der Dschungelkönig dann aber an einem Sonntag gekrönt. Und wie ist es in diesem Jahr?

RTL bleibt dabei. Auch in diesem Jahr findet das Finale an einem Sonntag statt. Und zwar am Sonntag, 4. Februar 2024. Die Sendung startet um 22.15 Uhr.

Fans des Trash-TV-Formats müssen dann aber (noch) nicht Trübsal blasen, weil sie (fast) ein ganzes Jahr auf die nächste Staffel warten müssen. Es gibt zwei weitere Sendetermine. Am Montag, 5. Februar, findet „Das große Wiedersehen“ auf RTL statt. Los geht es um 20.15 Uhr. Am Sonntag, 18. Februar, gibt es dann das „Nachspiel“ bei RTL. Start der Sendung: ebenfalls 20.15 Uhr.