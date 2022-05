1 Die Gäste machten sich ein Bild von den nachhaltigen Baumaterialien, die Folke Köbberling in der Schau präsentiert. Foto: Horst Rudel

Das sogenannte Oud-Haus der Künstlerin Folke Köbberling ist fertig. Jetzt kann man es im Projektraum des Neuhausener Kunstvereins erkunden.















Link kopiert

Wie nachhaltiges Bauen gelingen kann, das hat Andreas Hofer, der Intendant der Internationalen Bauausstellung (IBA) 2027 in der Region Stuttgart, beim Richtfest des Oud-Hauses beim Kunstverein Neuhausen (KVN) erlebt. Mit Schafwolle, Lehm und Balken eines alten Fachwerkhauses hat die Künstlerin Folke Köbberling im Projektraum in der ehemaligen Kapelle in der Rupert-Mayer-Straße ein Gebäude errichtet, das aus natürlichen Materialien besteht.