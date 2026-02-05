IBA-Projekt bei Echterdingen: Neue Siedlung wird nicht so avantgardistisch, wie geplant

Natalie Kanter 05.02.2026 - 16:40 Uhr , aktualisiert am 05.02.2026 - 16:40 Uhr

Neue Siedlung wird nicht so avantgardistisch, wie geplant

1 An der Goldäckerstraße bei Echterdingen sollen schon bald 270 neue Wohnungen entstehen. Foto: Philipp Braitinger

Fellbach legt aus finanzieller Not ihr IBA’27-Engagement auf Eis. Auch in Leinfelden-Echterdingen werden Abstriche gemacht. So sehen die neuen Pläne aus.











Bezahlbarer Wohnraum in klimaneutralen Gebäuden, ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig: eine Stadt ohne Schornsteine – mit diesen Schlagworten wird das Bauprojekt KaepseLE auf der Internetseite der internationalen Baustellung IBA 27 beworben. Das Projekt war von Anfang an der Versuch, die ökonomischen und ökologischen Ansprüche an zeitgenössischen Bauen „unter einen Hut zu bekommen“, sagt Benjamin Dihm, der Erste Bürgermeister von Leinfelden-Echterdingen.