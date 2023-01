Vier Verletzte in Neckartailfingen 100-Jährige bei Brand verletzt – Fing der Christbaum Feuer?

Bei einem Brand in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) wurden am Donnerstag vier Personen verletzt, darunter eine 100-jährige und Ihre Pflegerin. Den Spuren zufolge war das Feuer am Christbaum ausgebrochen.