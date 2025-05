IBA’27-Festival: Im Wendlinger Holzparkhaus ist der Start des zweiwöchigen Festivals

1 Das Holzparkhaus in Wendlingen ist eine architektonische Besonderheit. Foto: Ines Rudel

Zwei Wochen lang stehen Projekte und Vorhaben der IBA’27 im Fokus – dabei geht es vor allem um die Frage, wie die Städte der Zukunft geplant, gebaut und gelebt werden können.











Link kopiert

Die Internationale Bauausstellung 2027 (IBA’27) lädt vom 9. bis zum 24. Mai zu einem Festival in die Region Stuttgart ein. Bei rund 60 Veranstaltungen können Projekte und Vorhaben der IBA’27 vor Ort erlebt werden – gemeinsam soll dabei erkundet werden, wie die Stadt von morgen geplant, gebaut und gelebt werden kann. Angekündigt sind in der ganzen Region Baustellenfeste, Führungen, Workshops und Ausstellungen.

Los geht es am Freitag, 9. Mai, im Wendlinger Holzparkhaus – das Elf-Millionen-Euro-Projekt ist nicht nur deutschlandweit ein architektonischer Vorzeigebau, es ist auch eines der ersten fertiggestellten IBA’27-Projekte. Für das Eröffnungsfest setzt die IBA’27 eine Etage des Holzparkhauses direkt am Wendlinger Bahnhof besonders in Szene: Die Landesbauministerin Nicole Razavi eröffnet die Veranstaltung – in Vertretung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, dem Schirmherrn der IBA’27. Auf dem Podium diskutieren anschließend der Wendlinger Bürgermeister Steffen Weigel, der IBA-Intendant Andreas Hofer, die neue IBA-Geschäftsführerin Gabriele König sowie weitere Projektbeteiligte über die Zukunft des Bauens. Für die Teilnahme am offiziellen Programmteil um 17 Uhr ist eine Anmeldung erforderlich.

Um 19.30 Uhr beginnt der offene Einlass (ohne Anmeldung) mit Gesprächen, Musik und Informationen zu IBA-Projekten. Auch das Parkhaus selbst wird zur Bühne: Eine Installation zeigt, wie in Zukunft aus dem Parkhaus ein Lebens- oder Arbeitsort mit Wohnungen und Büros werden könnte.

Am Samstag, 10. Mai, geht es in Wendlingen gleich weiter – diesmal ab 15 Uhr im historischen Neckarspinnerei-Quartier (NQ) im Stadtteil Unterboihingen. Dort geben Experten aus Architektur und Restaurierung Einblicke in moderne Techniken zur Erhaltung der historischen Bauten im NQ. Angekündigt sind unter anderem Führungen durch das Industriedenkmal, ein Kinderprogramm und ein entspanntes Afterwork-Event mit Musik zum Abschluss. Eine Anmeldung für das NQ-Festival ist nicht erforderlich.

Am IBA’27-Festival sind zahlreiche Städte und Gemeinden beteiligt: von Backnang über Esslingen, Fellbach, Kirchheim, Ludwigsburg, Nürtingen, Sindelfingen bis hin zur Landeshauptstadt Stuttgart. Alle Informationen zur Festivaleröffnung, zu den Anmeldungen sowie das vollständige Festivalprogramm gibt es unter www.iba27.de/festival im Netz.