IAA München: Diese Hingucker gibt es auf der IAA

9 Ein Roboter, ein Flugtaxi und E-Autos des chinesischen Herstellers XPENG Foto: Sven Hoppe/dpa

So mancher Hingucker lässt sich noch bis zum Sonntag sowohl in den Münchner Messehallen als auch in der zur Präsentationsfläche umgewidmeten Münchner Innenstadt entdecken. Die Bilder zu einem Rundgang der Kuriositäten gibt es hier.

Auf der IAA präsentieren insgesamt 750 Unternehmen ihre Produkte. Darunter bekommen die Gäste aus 110 Ländern über 300 Weltpremieren zu sehen. Themenschwerpunkte der Messe sind Klimaschutz, nachhaltige Mobilität und Antriebe sowie die Digitalisierung. Erwartet werden rund 700 000 Besucher und Besucherinnen.