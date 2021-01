1 Neue Front, überarbeitetes Heck: Der Hyundai i30, als Schrägheck-Limousine (links) und als Kombiversion. Foto: Hyundai Motor Deutschland

Hyundai hat dem i30 ein Facelift verpasst. Schon die Basismodelle des flotten Koreaners punkten mit einigen komfortablen Features.

Esslingen - Golf-Konkurrenten gibt es viele, aber keiner wurde anfangs so unterschätzt wie der i30 von Hyundai. Als die Koreaner ihr Kompaktmodell 2008 auf den deutschen Markt brachten, dachte kaum jemand, dass es der i30 unter die Top-Ten im Kompakt-Segment schafft. Es lag nicht nur daran, dass sich Ex-VW-Chef Winterkorn bei der IAA 2011 vor Kameras beeindruckt über den Koreaner zeigte („Da scheppert nix“), oder dass Hyundai die Fahrzeuggarantie von drei auf fünf Jahre heraufsetzte, es lag – und es liegt – am guten Preis-Leistungs-Verhältnis des i30. Im Gegensatz zu den meisten anderen Herstellern, rüstet Hyundai auch seine Basismodelle schon mit wichtigen, teils komfortablen Features aus.

Das gilt auch für die aktuelle, dritte Generation des i30 (seit 2017), die nun mit einem Facelift in ihre zweite Halbzeit gestartet ist. Schon im Einstiegsmodell sind etwa Geschwindigkeitsregelanlage, Lichtsensor, Zentralverriegelung, Klima- und Audioanlage, aktiver Spurhalteassistent, Aufmerksamkeitsassistent, Fernlichtassistent und ein Notbremsassistent mit Fußgängererkennung an Bord. Der i30 ist ab 18 990 Euro erhältlich (1,5-Liter-Benziner mit 110 PS), die Kombiversion kostet in allen Versionen einen Tausender mehr. Der 4,34 Meter lange Fünftürer wartet mit einem Ladevolumen von 395 bis 1301 Liter auf, bietet also etwas mehr Platz fürs Gepäck als der Golf (380 bis 1237 Liter). Noch mehr Platz offeriert der 4,59 Meter lange i30-Kombi, der mit 602 bis 1650 Litern Ladevolumen einen der besten Ladewerte im Kompaktsegment aufweist (Golf Variant zum Vergleich: 611 bis 1642 Liter). Praktisch ist im i30 die Durchreiche für den Transport besonders langer Gegenstände, etwa einer Skiausrüstung.

Üblicherweise werden bei einem Facelift Front und Heck überarbeitet, so auch beim i30. Er hat neue LED-Scheinwerfer vorne und neue Schweller und Leuchten hinten. Erstmals ist ein sieben Zoll großes Digitaldisplay im Angebot, das ein rund zehn Zoll großer Bildschirm in der Mittelkonsole ergänzt.

Drei- und Vierzylinder stehen zur Wahl: drei Benziner mit 110, 120 und 159 sowie zwei Diesel mit 115 und 136 PS. Neu ist nicht nur der 1,5-Liter-Vierzylinder, sondern auch ein spritsparendes Mild-Hybridsystem (48 Volt), das in Verbindung mit den stärkeren Benzinern (ab 21 690 Euro) sowie im 136-PS-Diesel (ab 28 140 Euro) eingebaut ist. Der Verbrauch wird bei den Benzinern im besten Fall mit 5,4 Litern und beim Diesel mit 4,1 Litern angegeben (CO2: 115 beziehungsweise 103 g/km).

Je nach Motorisierung kann man zwischen einem Sechsganggetriebe, einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und einem Sechsganggetriebe mit elektronisch geregelter Kupplung wählen. Alle Motoren erfüllen die Abgasnorm Euro 6d. Ein neues Audiosystem mit digitalem Radioempfang im DAB+-Standard, vergrößertem 10,25 Zoll Farbtouchscreen sowie Android Auto und Apple CarPlay sorgt je nach Ausstattungslinie für zeitgemäße Unterhaltung und Konnektivität.

Mit den Bluelink-Telematikdiensten hat der Fahrer auch von unterwegs sein Fahrzeug unter Kontrolle: Bequem aus der Ferne kann er per Smartphone den Wagen verriegeln, den Standort abfragen oder Informationen zum Fahrzeugstatus einsehen. Das System meldet zum Beispiel, wenn die Türen am Fahrzeug entriegelt werden oder das Fahrzeugalarmsystem auslöst. In Städten, in denen sich Fahrer nicht auskennen, lokalisiert das System das geparkte Auto per GPS und zeigt den kürzesten Weg zum Wagen an. Ist unterwegs ein Zwischenhalt geplant, kann per Sprachsteuerung etwa „Führe mich zur nächsten Tankstelle“ angegeben werden.

Bei der Überarbeitung des i 30 sind zudem mit dem hinteren radarbasierten Querverkehrswarner mit Bremsfunktion (RCCA), dem aktiven Totwinkelassistenten (BCA), dem Spurfolgeassistenten (LFA) und der für die Ausstattungslinien Trend und N Line optionalen (bei Prime Serie) Radfahrererkennung für den Notbremsassistenten (FCA) neue Sicherheitsfunktionen hinzugekommen. Je nach Ausstattung sind sie ebenso wie der Totwinkelwarner (BCW), die Verkehrszeichenerkennung (ISLW), der Querverkehrswarner hinten (RCCW) und die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion verfügbar.

Der i30, der im tschechischen Hyundai-Werk in Nosovice gebaut wird, ist außer den Ausstattungslinien Pure, Select, Trend und Prime, erstmals auch in der sportlichen N Line erhältlich. Unterdessen hat Hyundai angekündigt, unter der Submarke Ioniq neue batterieelektrische Fahrzeuge einzuführen, um seine „Vorreiterrolle im Bereich der alternativen Antriebe“ auszubauen. In den nächsten vier Jahren plant Hyundai zunächst drei neue Ioniq-E-Modelle. Das erste Elektrofahrzeug der Submarke, der Ionic 5, soll schon 2021 auf den Markt kommen.