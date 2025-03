Hymne des VfB: „Stuttgart kommt“ läuft im Holstein-Stadion – aber nicht bis zum Ende

17 Der ausverkaufte Gästeblock am Samstagnachmittag in Kiel Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Bei Heimspielen des VfB sorgt Wolle Kriwaneks Lied regelmäßig für eine besondere Atmosphäre – und auch in Kiel dröhnte es vor Anpfiff aus den Boxen. Wenn auch in verkürzter Form.











Im Kieler Holstein-Stadion gehört es zum Programm, dass auch ein Lied des Gastvereins im Vorfeld einer Bundesliga-Partie gespielt wird. Und so hallte am Samstagnachmittag gegen 15.10 Uhr vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart während des Aufwärmens beider Mannschaften Wolle Kriwaneks „Stuttgart kommt“ aus den Lautsprecher-Boxen.

Bei Heimspielen in Bad Cannstatt gehört die Nummer seit Jahren zum festen Ritual kurz vor dem Einlaufen der Teams – mit kollektiv mitsingenden Fans und in die Höhe gestreckten Schals. Und in Kiel? Sang der Gästeblock zwar nicht lautstark mit, stimmte beim charakteristischen „Stuttgart kommt“ dann aber doch hörbar mit ein.

Ganz bis zum Ende lief das Lied aber nicht. Nach dem ersten Abspielen des Refrains endete die Nummer, als die Boxen zu Beginn der zweiten Strophe („Welches Team ist unser Star?“) langsam abgedreht wurden. Das zumindest wird am kommenden Sonntag wieder anders sein, wenn der VfB um 19.30 Uhr Bayer Leverkusen empfängt – und wenige Minuten zuvor „Stuttgart kommt“ vor rund 60 000 Fans in voller Länge läuft.