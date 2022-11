1 Erst wird geprobt – und dann gefeiert. Der Musikverein Baltmannsweiler bereitet sich mit dem Männerchor Grupps Groupe auf das Jahreskonzert vor. Foto: Horst Rudel

2021 ist der Musikverein Baltmannsweiler 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass haben die Musikerinnen und Musiker ein ganz besonderes Geschenk bekommen.















Link kopiert

„Es gibt so manch’ schöne Orte, aber nur ein Zuhaus’, in Baltmannsweiler, da wohn’ i, da kenn i mi aus.“ Es ist geradezu eine Hymne auf Baltmannsweiler, die der Musikverein und der Männerchor Grupps Groupe am Samstag unter dem Titel „Baltmannsweiler Heimat“ aufführen.