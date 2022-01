Cyber Valley in Tübingen „Das ist ein Forschungsparadies“

In Tübingen entsteht ein neues Institut. Ministerpräsident Kretschmann nennt das einen „gigantischen Schritt“ zur europäischen Kooperation in der Künstlichen Intelligenz. Der Gründungsdirektor Bernhard Schölkopf will damit Topkonzernen Konkurrenz machen.